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19:29, 12 января 2025Мир

Жители Румынии вышли на массовый митинг против отмены второго тура выборов

В Бухаресте проходят акции протеста оппозиции против отмены второго тура выборов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vadim Ghirda / AP

Сторонники оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) вышли на массовый митинг в центре Бухареста. Жители протестуют против отмены второго тура президентских выборов в Румынии, сообщает агентство Agerpres.

На Университетской площади уже собрались около 2500 человек, и количество участников митинга может вырасти до 50 тысяч человек. Манифестанты планируют двигаться к площади Виктории и оставаться там до 23:00 (00:00 по московскому времени). Главное требование протестующих — провести второй тур выборов президента и отправить в отставку действующего главу государства Клауса Йоханниса.

Лидер AUR Джордже Симион заявил, что митинг согласован с властями и будет мирным. Протесты продолжатся на следующей неделе и прекратятся только после удовлетворения выдвинутых требований, уточнил политик.

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября 2024 года независимый кандидат Кэлин Джорджеску одержал победу, набрав 22,94 процента голосов. Второе место с результатом 19,18 процента заняла лидер правоцентристского Союза за спасение Румынии Елена Ласкони. Они должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря. Однако 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура и потребовал провести процедуру заново, включая предвыборную кампанию.

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