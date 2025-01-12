Внук Пугачевой вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе

Внук певицы Пугачевой Никита Пресняков покинул Лос-Анджелес после пожаров

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе. На своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он рассказал, что покинул город.

По словам внука певицы, он находится в безопасности и сочувствует всем, кому пришлось остаться в городе. «Живем в стрессе уже три дня, мы в безопасности, но следим за ситуацией каждую минуту. Чувствуем себя подавленно и грустно, очень жаль, что такой прекрасный район пропал», — написал он.

Стихия бушует в Калифорнии с 7 января. Предписание покинуть свои дома получили около 130 тысяч жителей.

В настоящее время в американском штате зафиксированы в общей сложности шесть крупных пожаров. При этом сотрудники пожарных служб сталкиваются с серьезными трудностями при тушении пожаров. В частности, на округ Лос-Анджелес обрушилось разрушительное огненное торнадо.