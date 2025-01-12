Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:25, 12 января 2025Культура

Внук Пугачевой вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе

Внук певицы Пугачевой Никита Пресняков покинул Лос-Анджелес после пожаров
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетПожары в России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе. На своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он рассказал, что покинул город.

По словам внука певицы, он находится в безопасности и сочувствует всем, кому пришлось остаться в городе. «Живем в стрессе уже три дня, мы в безопасности, но следим за ситуацией каждую минуту. Чувствуем себя подавленно и грустно, очень жаль, что такой прекрасный район пропал», — написал он.

Стихия бушует в Калифорнии с 7 января. Предписание покинуть свои дома получили около 130 тысяч жителей.

В настоящее время в американском штате зафиксированы в общей сложности шесть крупных пожаров. При этом сотрудники пожарных служб сталкиваются с серьезными трудностями при тушении пожаров. В частности, на округ Лос-Анджелес обрушилось разрушительное огненное торнадо.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве задумались о проведении выборов из-за требований Москвы о легитимности. Это может говорить о скорых переговорах

      Российскому актеру запретили пить алкоголь

      Актер с ДЦП заживо сгорел в Калифорнии

      Следком займется делом о забытом на холоде в Казани полуторагодовалом малыше

      На Западе призвали НАТО немедленно начать переговоры с Россией

      Российская армия освободила населенный пункт в Харьковской области

      Армия России взяла под контроль населенный пункт в зоне СВО

      Шольц сделал неожиданное заявление о Путине и Трампе

      Министр обороны Польши спрогнозировал повышение военных расходов НАТО

      Губернатор оценил обстановку на поврежденном в результате атаки ВСУ предприятии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше