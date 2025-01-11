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21:04, 11 января 2025Экономика

На Калифорнию обрушилось редкое природное явление

Огненное торнадо обрушилось на округ Лос-Анджелес в Калифорнии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jae C. Hong / AP

В субботу, 11 января, на округ Лос-Анджелес в Калифорнии обрушилось разрушительное огненное торнадо. Об этом сообщает Daily Mail.

Сильный пожар, вызванный стихийным бедствием, разрушил более десяти тысяч строений. В настоящее время в американском штате зафиксированы в общей сложности шесть крупных пожаров. Самый масштабный эпицентр — в элитном районе Пасифик-Палисейдс, расположенный на побережье Лос-Анджелеса.

Отмечается, что сотрудники пожарных служб сталкиваются с серьезным трудностями при тушении пожаров. В результате огненного торнадо пламя вплотную приблизилось к долине Сан-Фернандо, расположенной в городской черте. Стихийное бедствие вскоре распространилось на Малхолланд-драйв в горах Санта-Моника. Полностью справиться с последствиями торнадо пока не удалось.

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Огненное торнадо представляет собой редкое природное явление. Оно возникает, когда огонь и порывистый ветер создают вращающийся столб огня, пепла и дыма. В Калифорнии лесные пожары бушуют уже несколько дней подряд. Представитель американской компании AccuWeather Билл Уэйделл оценил суммарный ущерб от стихийного бедствия в американском штате в 135-150 миллиардов долларов.

Наибольшему урону подвергся район Пасифик-Палисейдс, который всего за пару дней выгорел полностью. Предписание покинуть свои дома получили порядка 130 тысяч жителей. Резиденции и виллы многих голливудских звезд оказались в эпицентре природного ненастья. Пламя уничтожило пляжный дом светской львицы Пэрис Хилтон в Малибу, в зоне поражения также оказались дома актеров Кэри Элвеса и Мэнди Мур. Свой дом в пожаре потерял комик Билли Кристал — в нем с семьей он прожил 45 лет.

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