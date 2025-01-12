Военкоры сообщили о мощном ударе по объектам ВСУ в Краматорске

«РВ» сообщила о взрывах в подконтрольном ВСУ Краматорске

Российские военные нанесли мощный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиму городе Краматорске в Донецкой народной республике. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Мощные удары нанесены по объектам врага в Краматорске», — говорится в сообщении военкоров. На опубликованных кадрах виден столб дыма, поднимающийся над местом предполагаемого удара.

Военный корреспондент Юрий Котенок, в свою очередь, уточнил, что взрыв прогремел в промышленной зоне Краматорска.

Ранее в Великобритании рассказали об угрозе трем городам Украины. Среди них оказался Краматорск. По мнению авторов, так называемый «фортификационный пояс» ВСУ находится под угрозой из-за наступления российских войск и включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск.