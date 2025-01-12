Daily Express: наступление РФ угрожает Краматорску, Константиновке и Дружковке

Наступление армии России создаст серьезную угрозу для укрепрайона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске, Константиновке и Дружковке. Об этом сообщает британское издание Daily Express (DE).

«Так называемый "фортификационный пояс" ВСУ находится под угрозой из-за наступления российских войск. Пояс включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск», — указано в материале.

Отмечается, что освобождение Дзержинска (украинское название — Торецк) откроет Российской армии путь к южному участку фортификационного пояса ВСУ возле Константиновки. При этом россияне могут одновременно нанести удар к северо-западу от Дзержинска и к югу от Часова Яра, что приведет к окружению ВСУ в селе Александро-Шульгино и выравниванию линии фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от местных производителей оружия рекордно нарастить выпуск дронов всех типов. Он призвал «сделать этот год рекордным по дронам всех видов» ради укрепления военного потенциала страны.