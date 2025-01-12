ВСУ обстреляли жилые дома в Новой Каховке

Алексеенко: ВСУ нанесли прицельные удары по жилым многоэтажкам в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 12 января, нанесли прицельные удары по жилым многоэтажкам и другим гражданским объектам в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью под обстрел попали автозаправочная станция и находящийся рядом продуктовый магазин. Днем ВСУ нанесли удар по жилым домам на улице Бакунина в Новой Каховке и на улице Каховской в Таврийске. В результате были выбиты окна в десятках квартир.

«Враг целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, которая обеспечивает жизнь людей. С начала года под удар уже попадали газопроводы, подстанции, АЗС, объекты связи. И десятки домов, где продолжают выживать люди», — написал Алексеенко.

Он отметил, что пострадавших нет. Также глава правительства пообещал восстановить поврежденные объекты.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами школу в Подо-Калиновке в Херсонской области.