Сальдо: ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами школу в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами школу в Подо-Калиновке в Херсонской области. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе зафиксирован 21 прилет кассетных боеприпасов. По предварительной информации, в результате атаки пострадали два мирных жителя — мужчины 1974 и 1984 года рождения. Они доставлены с легкими осколочными ранениями в фельдшерско-акушерский пункт для оказания первичной медицинской помощи.

Сальдо добавил, что в результате обстрела школы никто не пострадал, так как педагоги спустились в подвал, а школьники еще не вышли с каникул. Получили повреждения здание школы, школьный автобус, автомобиль и ряд частных домов.

Ранее Сальдо прокомментировал обстрел ВСУ Новой Каховки. Он назвал необходимым донести информацию о происшествии до союзников Украины по НАТО, от которых украинское руководство скрывает подобное.