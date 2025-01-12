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03:46, 12 января 2025Бывший СССР

Журналист рассказал об особенности боев за Курахово

Корреспондент RT Газдиев: Судя по всему, ВСУ серьезно истощены
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Корреспондент RT Мурад Газдиев посетил Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Он оценил состояние города, а также рассказал об особенности боев за Курахово.

«Как ни странно, город практически не пострадал, несмотря на бои, которые шли здесь в течение месяца», — отметил он. По словам журналиста, из 18 тысяч проживавших в Курахово до начала конфликта человек примерно 4 тысячи решили остаться в ожидании российских бойцов.

«Российские военнослужащие, с которыми мы побеседовали, рассказали, что город был совершенно не подготовлен к эшелонированной обороне — здесь просто не было оборонительных позиций. Судя по всему, ВСУ серьезно истощены», — указал Газдиев. Он добавил, что бои в Курахово не были похожи на те, что происходили в Марьинке, Мариуполе, Соледаре и других городах.

6 января Минобороны России объявило о полном контроле над Курахово. В ходе битвы за город украинские войска лишились около 80 процентов личного состава. Потери противника составили более 12 тысяч бойцов и примерно 3 тысячи единиц военной техники и вооружения.

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