Корреспондент RT Газдиев: Судя по всему, ВСУ серьезно истощены

Корреспондент RT Мурад Газдиев посетил Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Он оценил состояние города, а также рассказал об особенности боев за Курахово.

«Как ни странно, город практически не пострадал, несмотря на бои, которые шли здесь в течение месяца», — отметил он. По словам журналиста, из 18 тысяч проживавших в Курахово до начала конфликта человек примерно 4 тысячи решили остаться в ожидании российских бойцов.

«Российские военнослужащие, с которыми мы побеседовали, рассказали, что город был совершенно не подготовлен к эшелонированной обороне — здесь просто не было оборонительных позиций. Судя по всему, ВСУ серьезно истощены», — указал Газдиев. Он добавил, что бои в Курахово не были похожи на те, что происходили в Марьинке, Мариуполе, Соледаре и других городах.

6 января Минобороны России объявило о полном контроле над Курахово. В ходе битвы за город украинские войска лишились около 80 процентов личного состава. Потери противника составили более 12 тысяч бойцов и примерно 3 тысячи единиц военной техники и вооружения.