60-летняя учительница показала свои фото в голом виде ученикам начальной школы

В США 60-летнюю учительницу арестовали за демонстрацию непристойных фото детям

В США арестовали пожилую учительницу из штата Флорида, которая показала школьникам свои фото в голом виде. Об этом сообщает WFLA-TV.

Расследование против 60-летней Гейл Вессел, которая работала в начальной школе города Лейк-Уэйлс, началось в ноябре. Тогда стало известно, что она демонстрировала непристойные материалы ученикам в своем классе. Женщину уволили в тот же день.

В ходе следствия выяснилось, что Вессел демонстрировала детям фотографии сексуального характера. В телефоне бывшей учительницы обнаружили сотни подобных снимков и видео, на некоторых из которых была запечатлена она сама. Во время бесед со следователями несколько учеников Вессел рассказали, что она показывала им эти материалы в школе.

Кроме того, после начала расследования учительница пыталась удалить фото и видео с устройства. Ее арестовали во вторник, 7 января, и обвинили в шести случаях демонстрации непристойных материалов несовершеннолетним, а также в попытке фальсификации улик.

Также выяснилось, что ранее Вессел попадала под арест за незаконное проникновение в жилище, нанесение побоев и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Калифорния, которая изнасиловала ученика. Женщину, которая преподавала английский язык, обвинили в том, что она использовала свое положение в целях преследования несовершеннолетнего.