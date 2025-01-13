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02:01, 13 января 2025Из жизни

60-летняя учительница показала свои фото в голом виде ученикам начальной школы

В США 60-летнюю учительницу арестовали за демонстрацию непристойных фото детям
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Lake Wales Police Department

В США арестовали пожилую учительницу из штата Флорида, которая показала школьникам свои фото в голом виде. Об этом сообщает WFLA-TV.

Расследование против 60-летней Гейл Вессел, которая работала в начальной школе города Лейк-Уэйлс, началось в ноябре. Тогда стало известно, что она демонстрировала непристойные материалы ученикам в своем классе. Женщину уволили в тот же день.

В ходе следствия выяснилось, что Вессел демонстрировала детям фотографии сексуального характера. В телефоне бывшей учительницы обнаружили сотни подобных снимков и видео, на некоторых из которых была запечатлена она сама. Во время бесед со следователями несколько учеников Вессел рассказали, что она показывала им эти материалы в школе.

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Кроме того, после начала расследования учительница пыталась удалить фото и видео с устройства. Ее арестовали во вторник, 7 января, и обвинили в шести случаях демонстрации непристойных материалов несовершеннолетним, а также в попытке фальсификации улик.

Также выяснилось, что ранее Вессел попадала под арест за незаконное проникновение в жилище, нанесение побоев и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Калифорния, которая изнасиловала ученика. Женщину, которая преподавала английский язык, обвинили в том, что она использовала свое положение в целях преследования несовершеннолетнего.

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