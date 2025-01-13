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07:30, 13 января 2025Путешествия

Американец описал традиции празднования Нового года в России фразой «ну вы даете!»

Алина Черненко

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Американец в разговоре с россиянкой описал традиции празднования Нового года в ее родной стране фразой «ну вы даете!» Эмоциями иностранца она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Ученик россиянки из США признался, что в Новый год он всегда мечтал попасть на Таймс-сквер в Нью-Йорке. А речь президента американец слушать не привык.

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«Мне без разницы, что скажет наш правитель, ничего праздничного в этом не вижу, смотреть еще на него в новогоднюю ночь, зачем?» — удивился собеседник блогерши.

Еще одна российская традиция — писать желание на бумаге, сжигать ее и выпивать с шампанским — шокировала иностранца. «Еще и портить вкус шампанского, это же странно как-то!» — поразился он.

Сказочный персонаж Снегурочка вызвал у жителя США большой интерес. Он отметил, что в России красивые девушки, а в образе Снегурочки они выглядят «вообще прекрасно».

Американец также был в недоумении, когда россиянка рассказала ему, что в нашей стране наряженные елки обычно стоят в домах людей весь январь. Кроме того, он не знал, что в России есть такой праздник, как Старый Новый год.

«Такое ощущение, что русским только повод дай что-то отметить!» — заключил он.

Ранее эта же тревел-блогерша отметила Новый год в Италии и описала традиции праздника в этой европейской стране фразой «ждало разочарование». По ее словам, если в России вся страна ждет полуночи, чтобы сесть за стол, то в Италии люди начинают есть и пить уже вечером 30 декабря.

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