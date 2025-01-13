Американский сенатор предвидел «шок и трепет» от «бури указов» Трампа

Politico: Первые указы Трампа вызовут шок и трепет

Первые указы избранного президента США Дональда Трампа после его инаугурации вызовут «шок и трепет», заявил американский сенатор от штата Вайоминг и член Республиканской партии Джон Баррассо. Его цитирует журнал Politico.

«Когда президент Трамп вступит в должность в следующий понедельник, следует ожидать шок и трепет от исполнительных указов. Буря указов по экономике, а также по границе», — сказал парламентарий.

Ранее Трамп признал нереалистичной возможность вытеснить Россию с занятых ею бывших территорий Украины.