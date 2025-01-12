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19:39, 12 января 2025Мир

Команда Трампа оценила вероятность вытеснения России с бывших территорий Украины

Уолтц: Трамп признал нереалистичным вытеснение РФ с бывших территорий Украины
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп признал нереалистичной возможность вытеснить Российскую Федерацию с бывших территорий Украины. Об этом заявил советник политика по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала ABC News.

«Нереально утверждать, что получится вытеснить каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю важным, что весь мир начинает ее признавать», — сказал он.

Уолтц подчеркнул, что нужно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем и не допустить дальнейшей эскалации, в которую может оказаться втянут весь мир. По его словам, первым шагом должно стать прекращение огня, что позволит начать переговорный процесс.

Ранее, в ноябре 2024 года, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал возвращение границ к состоянию на 23 февраля 2022 года обязательным для начала диалога Киева и Москвы. По его мнению, это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования конфликта.

Позже агентство Bloomberg заявило, что Зеленский готов к окончанию конфликта с Россией без возврата занятых российскими войсками территорий. Журналисты западного агентства пришли к такому выводу после интервью украинского лидера, в котором он заявил, что «зонтик НАТО» над остающейся под контролем Киева территорией помог бы остановить горячую фазу конфликта.

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