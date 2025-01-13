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11:33, 13 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал очень простое правило защиты от мошенников

Блогер Лебедев призвал меньше говорить по телефону для защиты от мошенников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал простое правило цифровой гигиены, которое может защитить от мошенников. Его он озвучил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Правило цифровой гигиены очень простое: поменьше разговаривать по телефону», — заявил блогер. Он призвал россиян класть трубку, если собеседник представляется сотрудником службы безопасности банка или другой организации и обещает деньги или же, наоборот, сообщает о каких-то проблемах.

Дизайнер также подчеркнул, что считает мошенничество «абсолютно позорной» деятельностью. «Все они будут гореть в аду, и у всех у них будут проблемы, отвалятся почки и будет рак поджелудочной», — заключил Лебедев.

Ранее блогер назвал условие, при котором Россия избавится от телефонных мошенников. По мнению Лебедева, это случится, когда страна наведет порядок на Украине.

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