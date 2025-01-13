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00:10, 13 января 2025Бывший СССР

Белоруссия отправляла на границу с Украиной новый спецотряд

Белоруссия в 2024 году выдвигала в приграничье с Украиной спецотряды МВД
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В 2024 году Белоруссия выдвигала в приграничные с Украиной районы новые спецотряды МВД, задачей которых стало предотвращение проникновения в республику диверсантов. Об этом заявил первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Александр Быков в интервью телеканалу СТВ.

«Они выдвинулись в приграничные города, обеспечивали прикрытие, безопасность, оказывали помощь местным РУВД. В 2024 году в этих же целях в приграничье Брестской и Гомельской областей были выдвинуты и постоянно находятся там в пунктах временной дислокации вновь сформированные новые отряды со всеми имеющимися силами и средствами, а также выполняют все задачи контртеррористической, контрдиверсионной направленности», — рассказал Быков.

Он отметил, что в данный момент созданы шесть специальных отрядов. Они базируются в каждой области Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Украина приступила к строительству фортификационных сооружений и огневых позиций на границе с Белоруссией в Волынской области.

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