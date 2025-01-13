Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 13 января 2025Мир

Байден рассказал о соперничестве США и Китая в экономике

Байден: США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед. Об этом пишет РИА Новости.

В заключительной речи по внешней политике он рассказал, что Китай в настоящее время стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок. По словам Байдена, США должны победить в этом соперничестве.

«Мы будем определять развитие глобальной экономики на десятилетия вперед», — добавил он. Байден обвинил Пекин в том, что он хочет захватить глобальный рынок.

Ранее Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и Китая.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      Совет Евросоюза одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»

      В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

      На Украине заявили о переброске под Покровск батальона ВСУ из восьми человек

      Байден рассказал о соперничестве США и Китая в экономике

      На Украине оценили решение Зеленского по пожарам США

      Шольца опросят из-за работы фонда в поддержку «Северного потока-2»

      Байден похвалил себя за укрепление позиций США в мире без вовлечения страны в войну

      Байден заявил о невозможности отказа от помощи Украине

      Ректор МГУ раскрыл свойства числа 2025

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше