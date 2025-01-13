Байден рассказал о соперничестве США и Китая в экономике

Байден: США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия

Президент США Джо Байден заявил, что именно США должны определять развитие мировой экономики на десятилетия вперед. Об этом пишет РИА Новости.

В заключительной речи по внешней политике он рассказал, что Китай в настоящее время стремится играть лидирующую роль в производстве чистой энергии, добыче критических минералов и глобальных цепях поставок. По словам Байдена, США должны победить в этом соперничестве.

«Мы будем определять развитие глобальной экономики на десятилетия вперед», — добавил он. Байден обвинил Пекин в том, что он хочет захватить глобальный рынок.

Ранее Байден заявил о необходимости предотвращения возможного конфликта США и Китая.