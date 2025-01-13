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10:43, 13 января 2025Силовые структуры

Двое боевиков украинского нацбатальона «Айдар» получили в России по 18 лет лишения свободы

В Ростове-на-Дону два боевика нацбатальона «Айдар» получили по 18 лет заключения
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух бывших боевиков украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) к лишению свободы на 18 лет каждого. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что осужденные добровольно участвовали в боях на территории Донбасса против мирных жителей. Их признали виновными в преступлении по статьям 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на девять лет по статье о госизмене за перевод денег Вооруженным силам Украины.

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