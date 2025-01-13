Экс-премьер Канады обратился к Трампу «как старик к старику»

Экс-премьер Канады Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика»

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к избранному президенту США Дональду Трампу «как старик к старику» и призвал его опомниться. Об этом экс-премьер написал в колонке для Globe and Mail.

«Дональд Трамп, как старик старику: Опомнись!» — написал политик.

По словам Кретьена, канадцы никогда не откажутся от лучшей страны в мире ради присоединения к США. Он подчеркнул, что Канада оба раза вступала в мировые войны раньше, чем США, сражаясь и «жертвуя гораздо большим, чем мы могли себе представить».

Экс-премьер также отметил, что действия Трампа являются «не дипломатией, а шантажом», и потребовал решительного отпора, напомнив, что его стране «хватило смелости сказать "нет" [Вашингтону], когда она попыталась втянуть [Оттаву] в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует в ближайшие месяцы уйти в отставку. По его словам, в освободившееся время он планирует отдыхать и проводить больше времени с семьей.