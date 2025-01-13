Экс-солистка «Ленинграда» обратилась к Шнурову

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс предложила Сергею Шнурову помириться

Певица Алиса Вокс, известная по участию в группе «Ленинград», обратилась к лидеру коллектива Сергею Шнурову с предложением примириться и записать совместный трек. Об этом она сообщила Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Вокс пожелала бывшему коллеге по группе «смелости» выпустить с ней фит, заявив, что «Ленинград» — это и есть Шнур.

«Всегда говорила, что "Ленинград" — это Шнуров, никто другой. Сейчас есть тренд на примирение, так что желаю Сергею смелости сделать со мной совместную работу. Для поклонников будет инфоповод, все давно этого ждут. Взорвет чарты 100 процентов», — заявила она.

Алиса покинула «Ленинград» в 2016 году, объявив о начале сольной карьеры. По словам певицы, артист срывался и доводил ее до слез. В 2021-м Вокс даже подавала на Шнурова в суд по делу о нарушении авторских прав, но иск отклонили.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров оценил идею съемок фильма о группе «Ленинград».