ЕС выделит Украине миллионы евро на гуманитарную помощь

ЕК: Евросоюз выделит Украине 140 миллионов евро на гуманитарную помощь

Европейский союз (ЕС) выделит Украине пакет гуманитарной помощи размером 140 миллионов евро. Об этом стало известно из заявления Еврокомиссии, опубликованного на официальном сайте ЕК.

«Финансирование будет направлено на экстренную помощь, включая продовольствие, жилье, питьевую воду, здравоохранение и защиту от холодов», — говорится в документе.

В заявлении уточняется, что основным приоритетом является поддержка уязвимых слоев населения в сильно пострадавших регионах страны. Кроме того, дополнительные восемь миллионов евро ЕС выделит Молдавии на расходы по приему украинских беженцев.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на помощь Украине от ЕС, если республика не возобновит транзит российского газа по своей территории. По его словам, в таком случае Братислава может прекратить гуманитарную помощь Киеву.