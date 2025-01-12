Премьер Словакии пригрозил наложить вето на помощь Украине от ЕС

Фицо пригрозил наложить вето на помощь остановившей транзит газа Украине от ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на помощь Украине от Евросоюза (ЕС), если республика не возобновит транзит российского газа по своей территории. Об этом политик заявил в эфире телеканала ТА3.

«Если президент [Украины Владимир] Зеленский по чисто политическим причинам решит нанести ущерб всему ЕС, я говорю от имени словацкого правительства, что в следующий раз, когда на столе будет лежать вопрос о помощи Украине, я наложу на него вето», — сказал Фицо.

Он также подтвердил, что Словакия может прекратить гуманитарную помощь, а также изменить порядок выплаты пособий украинским беженцам, проживающим на ее территории, или остановить экстренные поставки электроэнергии на Украину.

Ранее словацкий премьер заявил, что остановка транзит газа через Украину вредит ЕС с финансовой точки зрения и помогает США. Фицо также пообещал, что на переговорах в Бельгии сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию «от сладкого сна». Он подчеркнул, что решение Зеленского привело к «серьезной проблеме», которая оценивается на уровне десятков миллиардов евро.