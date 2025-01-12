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17:09, 12 января 2025Мир

Премьер Словакии пригрозил наложить вето на помощь Украине от ЕС

Фицо пригрозил наложить вето на помощь остановившей транзит газа Украине от ЕС
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на помощь Украине от Евросоюза (ЕС), если республика не возобновит транзит российского газа по своей территории. Об этом политик заявил в эфире телеканала ТА3.

«Если президент [Украины Владимир] Зеленский по чисто политическим причинам решит нанести ущерб всему ЕС, я говорю от имени словацкого правительства, что в следующий раз, когда на столе будет лежать вопрос о помощи Украине, я наложу на него вето», — сказал Фицо.

Он также подтвердил, что Словакия может прекратить гуманитарную помощь, а также изменить порядок выплаты пособий украинским беженцам, проживающим на ее территории, или остановить экстренные поставки электроэнергии на Украину.

Ранее словацкий премьер заявил, что остановка транзит газа через Украину вредит ЕС с финансовой точки зрения и помогает США. Фицо также пообещал, что на переговорах в Бельгии сделает все, чтобы пробудить Еврокомиссию «от сладкого сна». Он подчеркнул, что решение Зеленского привело к «серьезной проблеме», которая оценивается на уровне десятков миллиардов евро.

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