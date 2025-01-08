Фицо: остановка транзита газа через Украину наносит вред ЕС и помогает США

Остановка транзита российского газа через Украину вредит Европейскому союзу (ЕС) и помогает США увеличить поставки газа в регион. Об этом в опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видеообращении заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Одностороннее решение [Владимира] Зеленского остановить транзит газа через Украину значительно вредит Словакии и ЕС с финансовой точки зрения и значительно помогает США, которые могут увеличивать поставки газа в Европу. Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Словакии и ЕС», — сказал он.

Фицо подчеркнул, что Киеву ничего не мешает снова запустить транзит. Он добавил, что за «авантюру» Зеленского ЕС заплатит примерно 70 миллиардов евро.

Ранее словацкая партия Hlas-SD усомнилась в необходимости и дальше поддерживать попытки Украины вступить в ЕС. В партии подчеркнули, что одними из ключевых принципов ЕС остаются солидарность и сотрудничество, однако последние действия Киева не соответствуют этим принципам.