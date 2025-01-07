В европейской стране усомнились в дальнейшей поддержке членства Украины в ЕС

Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в поддержке членства Украины в Евросоюзе

Словацкая партия Hlas-SD усомнилась в необходимости и дальше поддерживать попытки Украины вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии.

По данным журналистов, Словакия в течение долгого времени поддерживала стремление Украины стать членом союза. Однако решение Киева прекратить транзит газа из России заставило ряд словацких политиков пересмотреть свою позицию.

В заявлении Hlas-SD отмечается, что если президент Украины Владимир Зеленский захочет продолжить такой подход по отношению к Словакии, «уместен вопрос, будет ли Словакия и дальше поддерживать вступление» Украины в ЕС.

В партии подчеркнули, что одними из ключевых принципов Европейского Союза остаются солидарность и сотрудничество. Однако, как отметили представители «Голоса — социальной демократии», последние действия Киева не соответствуют этим принципам.

В заявлении говорится, что после начала конфликта Братислава предоставила Киеву значительную военную и гуманитарную поддержку. В этой связи власти страны ожидают аналогичного уровня уважения и сотрудничества со стороны Украины в вопросах газоснабжения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен обсудить с представителями Европейской комиссии (ЕК) остановку транзита российского газа через Украину 9 января.

Утром 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину из-за истечения срока соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Киев выполнять взятые на себя обязательства по поставкам газа.