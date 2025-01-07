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14:54, 7 января 2025Мир

Украину попросили выполнять взятые на себя обязательства

Сийярто попросил Киев сохранить пути поставок российского газа в Европу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Киеву необходимо сохранить пути поставок российского газа в Европу. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, попросивший Украину выполнять взятые на себя обязательства.

«Мы пришли к согласию о том, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами и что это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей», — написал Сийярто.

Глава венгерской дипломатии напомнил, что Украина стремится к членству в Евросоюзе, но несмотря на это «в очередной раз поставила европейскую экономику в сложное положение». При этом решение о прекращении транзита газа, по словам Сийярто, в первую очередь ударит по центрально-европейским государствам.

«С тех пор как в середине декабря стало окончательно ясно, что Украина перекроет транзитный маршрут, цены на природный газ на европейском рынке выросли на 20 процентов. Сейчас энергоснабжение Венгрии надежно, но решение Украины приведет к дальнейшему росту цен», — заключил политик.

Ранее Европейская комиссия отменила встречу по вопросу транзита газа через Украину, которая была запланирована на 7 января. Причиной такого решения стал отказ украинской делегации от участия в переговорах.

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