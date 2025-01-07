Фицо обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину 9 января

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудит с представителями Европейской комиссии (ЕК) остановку транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Встреча Фицо с представителями ЕК пройдет в четверг, 9 января, в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия отменила встречу по вопросу транзита газа через Украину, запланированную на 7 января. Причиной стало то, что украинская делегация не будет участвовать в переговорах.

Утром 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину из-за истечения срока соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Киев выполнять взятые на себя обязательства по поставкам газа.

