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15:17, 7 января 2025Мир

Фицо обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину

Фицо обсудит с ЕК остановку транзита газа через Украину 9 января
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудит с представителями Европейской комиссии (ЕК) остановку транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Встреча Фицо с представителями ЕК пройдет в четверг, 9 января, в Брюсселе.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия отменила встречу по вопросу транзита газа через Украину, запланированную на 7 января. Причиной стало то, что украинская делегация не будет участвовать в переговорах.

Утром 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину из-за истечения срока соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Киев выполнять взятые на себя обязательства по поставкам газа.

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