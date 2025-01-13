Фуд-блогерша приготовила чизкейк в самолете и разозлила пользователей сети

Итальянская фуд-блогерша приготовила чизкейк во время полета в самолете и разозлила пользователей сети. Свое видео она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание The New Zealand Herald.

На размещенных в сети кадрах, которые набрали более двух миллионов просмотров, Федерика Росси делает десерт на рейсе Ryanair. Она раздавливает пакет печенья и высыпает его в специальную форму с кусочком масла, который она заранее завернула в фольгу, и небольшим количеством меда. Затем Росси добавляет в емкость сахар и клубничный джем.

Большинству юзеров такое занятие на борту лайнера показалось неприемлемым. «Я бортпроводник, и это большое "нет". Серьезно, возьмите себя в руки, люди», — написал один из пользователей соцсети в комментариях.

«Разве люди не понимают, что на коммерческих рейсах есть другие пассажиры?» — спросил другой. Еще один комментатор признался, что это видео было «самым тупым дерьмом», которое он видел в тот день.

В свое оправдание фуд-блогерша написала, что она сидела рядом с подругой и никому не мешала, а после приготовления десерта «не оставила ни крошки». Росси не уточнила, как ей удалось пронести все ингредиенты через службу безопасности на борт.

Это не первый случай, когда блогеры решаются на подобные эксперименты с едой в самолете. Ранее похожий ролик записала инфлюэнсерша Мария Бараделл, которая решила во время полета приготовить хлеб.

