Главный потребитель угля в мире заметно нарастил его закупки

Китай нарастил импорт угля на 14,4 процента по итогам 2024 года

По итогам 2024 года Китай, являющийся крупнейшим в мире потребителем угля, заметно нарастил закупки этого вида топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления азиатской страны.

За 12 месяцев КНР увеличила импорт угля на 14,4 процента в сравнении с показателем за 2023 год. В январе-декабре Китай нарастил закупки этого вида топлива до 542,69 миллиона тонн в физическом выражении. При этом в стоимостном выражении поставки угля в Китай продемонстрировали противоположную динамику и снизились на 1,8 процента. По итогам 2024 года показатель составил 52,09 миллиарда долларов.

На годовую динамику оказали влияние в том числе декабрьские закупки. В последний месяц прошлого года Китай сократил импорт угля на 4,8 процента в сравнении с ноябрьским показателем. В стоимостном выражении экспорт этого вида топлива в КНР упал на 7,4 процента, до 4,58 миллиарда долларов.

Одним из главных поставщиков угля в Китай является Россия. По итогам 2023 года поставки этого вида топлива из РФ в КНР достигли рекордной отметки и превысили 100 миллионов тонн в физическом выражении. В мае 2024-го Китай закупил у России бурый уголь на рекордные с сентября 2022-го 53 миллиона долларов. К тому времени, согласно подсчетам агентства РИА Новости, российский угольный экспорт в КНР превысил 1 миллиард долларов.