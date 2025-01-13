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21:09, 13 января 2025Мир

Гренландия признала глобальную роль России

Премьер Гренландии Эгеде признал глобальную роль России на международной арене
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Муте Эгеде

Муте Эгеде. Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Globallookpress.com

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде рассказал, что остров признает глобальную роль России в мире, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о готовности острова укреплять сотрудничества с Москвой, он отметил, что Гренландия осуждает специальную военную операцию (СВО) России на Украине, но при этом признает глобальную роль страны на международной арене.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что желание избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию вызывает у России беспокойство. По ее словам, за действиями Трампа стоит стремление США усилить свое присутствие в Арктике, которая имеет для России большое стратегическое и геополитическое значение.

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