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16:34, 13 января 2025Россия

Матвиенко сообщила об обеспокоенности России из-за заявлений Трампа о Гренландии

Матвиенко: Россия обеспокоена желанием Трампа присоединить Гренландию к США
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Желание избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию вызывает у России беспокойство. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, за действиями Трампа стоит стремление США усилить свое присутствие в Арктике, которая имеет для России большое стратегическое и геополитическое значение. «И нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику. (...) Этого нельзя допускать», — сказала председатель Совфеда.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что, присоединив Канаду и Гренландию, Трамп хочет создать «новый яркий и цветной глобус», который бы сильно отличался от нынешнего «скучного и серого». По мнению политика, эти идеи избранного президента США абсолютно нереальны.

Трамп впервые выразил желание купить Гренландию еще в 2019 году. После новой победы на выборах он вернулся к этому вопросу, пообещав сделать остров «снова великим».

12 января, отвечая на вопрос о потенциальном применении США силы против острова, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американский лидер «всегда оставляет все варианты действий открытыми».

ЖЗЛ
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