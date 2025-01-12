Советник Трампа ответил на вопрос о его готовности к силовому сценарию против Гренландии

Уолтц о силовом сценарии против Гренландии: Трамп рассматривает все варианты

Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии. Об этом заявил советник политика по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос о потенциальном применении силы против острова.

«Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения», — сказал представитель американского лидера.

Ранее премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что правительство острова хочет самостоятельно вести переговоры и развивать сотрудничество с зарубежными странами. Он пожаловался, что устал от присутствия датского посла на встречах с представителями других государств. Политик подчеркнул, что США воспринимают Гренландию как «часть своего мира», однако местные жители выступают против присоединения к Соединенным Штатам.

Трамп заявил о желании купить Гренландию еще в 2019 году во время первого президентского срока. После новой победы на выборах он вернулся к этому вопросу, пообещав сделать остров «снова великим». Кроме того, в январе политик также предложил Канаде стать 51-м штатом США.