Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:38, 12 января 2025Мир

Советник Трампа ответил на вопрос о его готовности к силовому сценарию против Гренландии

Уолтц о силовом сценарии против Гренландии: Трамп рассматривает все варианты
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии. Об этом заявил советник политика по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News, отвечая на вопрос о потенциальном применении силы против острова.

«Президент Трамп всегда оставляет все варианты действий открытыми, но также существует множество путей, чтобы изменить существующие соглашения», — сказал представитель американского лидера.

Ранее премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что правительство острова хочет самостоятельно вести переговоры и развивать сотрудничество с зарубежными странами. Он пожаловался, что устал от присутствия датского посла на встречах с представителями других государств. Политик подчеркнул, что США воспринимают Гренландию как «часть своего мира», однако местные жители выступают против присоединения к Соединенным Штатам.

Трамп заявил о желании купить Гренландию еще в 2019 году во время первого президентского срока. После новой победы на выборах он вернулся к этому вопросу, пообещав сделать остров «снова великим». Кроме того, в январе политик также предложил Канаде стать 51-м штатом США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию

      В Германии призвали к выводу военных США

      Советник Трампа ответил на вопрос о его готовности к силовому сценарию против Гренландии

      В зоопарк в Белгородской области вернули сбежавшую зебру

      Жена бразильского футболиста рассказала о злых людях в российских супермаркетах

      В России высказались об отмене визита спецпредставителя Трампа в Киев

      Аэропорт Санкт-Петербурга возобновил полеты

      Россиянин описал законы в одном штате США фразой «волосы дыбом встают»

      Советник Трампа заявил о подготовке к переговорам с Путиным

      Три взрыва прогремели в жилых домах европейского города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше