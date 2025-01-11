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01:03, 11 января 2025Мир

Премьер Гренландии заявил о стремлении жителей острова к независимости

Премьер Гренландии Эгеде заявил, что жители острова не хотят быть датчанами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что правительство острова хотело бы самостоятельно вести переговоры и развивать сотрудничество с зарубежными странами. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что устал от присутствия датского посла на встречах с представителями других государств. «Это то, в чем мы хотим иметь собственный голос. Я думаю, это законно, когда вы хотите развивать свою страну на основе имеющихся у вас ценностей», — отметил Эгеде.

Он также подчеркнул, что стремление гренландцев к независимости и «быть хозяином в собственном доме» вероятно понятно большинству людей.

Ранее гренландский депутат Пипалук Линге заявила, что визит Дональда Трампа-младшего на Гренландию является срежиссированным шоу. По ее словам, он даже не планировал встретиться с гренландскими чиновниками и приехал, лишь чтобы «снять забавный видеоконтент для подкаста.

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