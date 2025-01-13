Врач-психиатр Поздняков: Популярные грибы ежовик и кордицепс могут быть опасны

В России набирают популярность чудодейственные грибы с Aliexpress и маркетплейсов. Молодые люди массово скупают ежовик, кордицепс и рейши, надеясь получить моментальный эффект «запуска» мозга. В научном сообществе обеспокоены и призывают запретить эти БАДы: часто грибы не проходят должную проверку, их рискованно смешивать с любыми лекарствами, а часть грибов опасны сами по себе. «Лента.ру» изучила рынок чудодейственной фунготерапии, которая пришла на смену запрещенному мухоморному микродозингу.

Кто и зачем употребляет чудодейственные грибы

33-летний житель Омска Артем, работающий в техподдержке и занимающийся музыкой, решил обратиться к фунготерапии (в интернете так называют «науку об употреблении лекарственных грибов и комплексных препаратов на их основе»), когда у него появились проблемы с запоминанием информации. На помощь молодому человеку пришли находящиеся в свободном доступе исследования, в которых говорится, что гриб ежовик улучшает кровообращение и помогает сохранять твердую память.

Современную медицину я считаю достаточно устаревшей. Люди живут в городе, находятся в стрессе — одним словом, существуют как белка в колесе. Заканчивая школу и техникум, я постоянно бежал и думал, что всегда надо что-то успеть Артем

Артем приобрел микс из кордицепса и ежовика, принимал один грамм в день с кофе или протеином. Он начинал с малых порций и наблюдал, появятся ли побочки, а главное — эффект. Артем утверждает, что у него улучшилась концентрация, он стал спокойнее и запомнил половину всей информации, которая требовалась на новой работе. Однако первое время у него были депрессия и жар, но он считает, что причиной стало смешивание грибов для усиления эффекта.

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Еще один россиянин, давно употребляющий «целебные» грибы, — 36-летний шеф-повар Антон. Сначала он пробовал красный мухомор. По его признанию, это произошло, когда наступил кризис среднего возраста, а руководство завалило его работой. Микродозинг он начал использовать как дополнение к медитациям и йоге. Затем перешел к ежовику и кордицепсу. Первый сочетал с популярными БАДами, комплексом витаминов и медом.

При употреблении ежовика появляется чистый и светлый ум, особенно если нужно решить тяжелые задачи. Несколько процессов в голове идут одновременно, более эффективно формируются нейронные цепочки. Ежовик обладает долгосрочным эффектом, это не волшебная пилюля, а инструмент, чтобы разгрузить голову. Люди, которые далеки от этого, думают, что это какое-то шаманство в лесу с бубнами, однако тут нет ничего сверхъестественного Антон шеф-повар

Чем опасны кордицепс и ежовик

Врач-психиатр высшей квалификационной категории, руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы №1 «МЕДСИ» Сергей Поздняков рассказывает, что в последние годы использование различных грибов для улучшения функционирования нервной системы становится все более распространенным.

Начнем с того, что некоторые виды грибов направленно используются наркозависимыми пациентами с целью получения кайфа. Наркоманы называют такие грибы волшебными или магическими из-за тех галлюцинаторных эффектов, которые они дают. Эффекты эти в основном возникают из-за содержащегося в них псилоцибина — вещества, сходного по степени выраженности галлюцинаторных эффектов с наркотическим средством ЛСД. Основными представителями таких грибов на территории РФ являются мэджики и строфария зеленая Сергей Поздняков врач-психиатр

Как отмечает Поздняков, в отличие от мухоморов, другие грибы, такие как ежовик гребенчатый, рейши, кордицепс и чага, не являются наркотиками, но тоже влияют на нервную систему.

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Они действительно содержат полезные биологически активные вещества, полисахариды, антиоксиданты, витамины и минералы, которые способствуют укреплению иммунитета, снижению воспаления, улучшению общего состояния организма. Подтверждено, что активные компоненты в составе гриба ежовика гребенчатого способствуют улучшению памяти и стимулируют рост нейронов в мозге, а рейши, известный как гриб долголетия, обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами и снижает уровень холестерина в крови.

Однако, добавляет эксперт, бесконтрольно использовать эти средства опасно. Превышение разрешенных дозировок препаратов, чем часто злоупотребляют посетители фитнес-центров и спортзалов, может не только не дать ожидаемого эффекта прилива сил и внутреннего спокойствия, а привести к постепенному развитию депрессивных состояний, повышению раздражительности и нарушению сна.

При наличии хронических психических расстройств (в том числе и пограничных, таких как тревожные или депрессивные расстройства) риски получения негативных эффектов от приема этих грибов ощутимо повышаются

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Какие побочные эффекты могут быть от грибов рейши

Грибам рейши специалисты уделяют особое внимание. Врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева говорит, что они известны своими потенциальными лечебными свойствами и действительно могут по-разному взаимодействовать с различными лекарственными препаратами. Она выделяет несколько причин, по которым их не рекомендуется сочетать с фармацевтическими средствами.

Рейши могут оказывать влияние на метаболизм лекарств в печени. Они содержат соединения, которые могут ингибировать или активировать ферменты, отвечающие за разложение лекарств, что может повышать или, наоборот, снижать эффективность препаратов. Например, если гриб ингибирует ферменты, то уровень лекарства в крови может увеличиться, вызвав тем самым токсический эффект.

Рейши обладают иммуностимулирующими свойствами, что может негативно сказаться на пациентах, принимающих иммунодепрессанты (например, после трансплантации органов или для лечения аутоиммунных заболеваний). Увеличение активности иммунной системы может уменьшить эффективность других препаратов.

Грибы рейши способны разжижать кровь. Это может повысить риск кровотечений у людей, которые принимают антикоагулянты, такие как варфарин или аспирин. Сочетание этих веществ может привести к нежелательным эффектам, таким как геморрагия.

Случаи отравления мухоморами

Употребление непроверенных грибов не раз приводило к отравлениям. Например, в Москве 31-летняя женщина попала в больницу после того, как съела грибы, купленные на одном из маркетплейсов. Женщина призналась, что заказала товар, чтобы получить удовольствие. Полиция начала проверку.

В Красноярске местный житель тоже отравился мухоморами: он съел шляпку гриба прямо рядом с пунктом выдачи маркетплейса и через 40 минут обратился за медпомощью. В Роспотребнадзоре сообщили, что он пришел в себя только в токсикологическом отделении БСМП.

Местный суд добился того, что в России начали удалять объявления о продаже мухоморов. Однако на их место сразу же пришли ежовик, кордицепс, рейши и другие. К примеру, лисички, которые якобы помогают вылечиться от алкоголизма. Хотя, как объяснили «Ленте.ру» ученые, применять их с этой целью нельзя: справиться с зависимостью они не помогут, а пациент потеряет время, в течение которого болезнь будет прогрессировать.