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21:07, 13 января 2025Россия

Россияне массово подсели на чудо-грибы с маркетплейсов. Чем они опасны?

Врач-психиатр Поздняков: Популярные грибы ежовик и кордицепс могут быть опасны
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)

Фото: Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images

В России набирают популярность чудодейственные грибы с Aliexpress и маркетплейсов. Молодые люди массово скупают ежовик, кордицепс и рейши, надеясь получить моментальный эффект «запуска» мозга. В научном сообществе обеспокоены и призывают запретить эти БАДы: часто грибы не проходят должную проверку, их рискованно смешивать с любыми лекарствами, а часть грибов опасны сами по себе. «Лента.ру» изучила рынок чудодейственной фунготерапии, которая пришла на смену запрещенному мухоморному микродозингу.

Кто и зачем употребляет чудодейственные грибы

33-летний житель Омска Артем, работающий в техподдержке и занимающийся музыкой, решил обратиться к фунготерапии (в интернете так называют «науку об употреблении лекарственных грибов и комплексных препаратов на их основе»), когда у него появились проблемы с запоминанием информации. На помощь молодому человеку пришли находящиеся в свободном доступе исследования, в которых говорится, что гриб ежовик улучшает кровообращение и помогает сохранять твердую память.

Современную медицину я считаю достаточно устаревшей. Люди живут в городе, находятся в стрессе — одним словом, существуют как белка в колесе. Заканчивая школу и техникум, я постоянно бежал и думал, что всегда надо что-то успеть

Артем

Артем приобрел микс из кордицепса и ежовика, принимал один грамм в день с кофе или протеином. Он начинал с малых порций и наблюдал, появятся ли побочки, а главное — эффект. Артем утверждает, что у него улучшилась концентрация, он стал спокойнее и запомнил половину всей информации, которая требовалась на новой работе. Однако первое время у него были депрессия и жар, но он считает, что причиной стало смешивание грибов для усиления эффекта.

Фото: Edwin Tan / Getty Images

Еще один россиянин, давно употребляющий «целебные» грибы, — 36-летний шеф-повар Антон. Сначала он пробовал красный мухомор. По его признанию, это произошло, когда наступил кризис среднего возраста, а руководство завалило его работой. Микродозинг он начал использовать как дополнение к медитациям и йоге. Затем перешел к ежовику и кордицепсу. Первый сочетал с популярными БАДами, комплексом витаминов и медом.

При употреблении ежовика появляется чистый и светлый ум, особенно если нужно решить тяжелые задачи. Несколько процессов в голове идут одновременно, более эффективно формируются нейронные цепочки. Ежовик обладает долгосрочным эффектом, это не волшебная пилюля, а инструмент, чтобы разгрузить голову. Люди, которые далеки от этого, думают, что это какое-то шаманство в лесу с бубнами, однако тут нет ничего сверхъестественного

Антон шеф-повар

Чем опасны кордицепс и ежовик

Врач-психиатр высшей квалификационной категории, руководитель Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы №1 «МЕДСИ» Сергей Поздняков рассказывает, что в последние годы использование различных грибов для улучшения функционирования нервной системы становится все более распространенным.

Начнем с того, что некоторые виды грибов направленно используются наркозависимыми пациентами с целью получения кайфа. Наркоманы называют такие грибы волшебными или магическими из-за тех галлюцинаторных эффектов, которые они дают. Эффекты эти в основном возникают из-за содержащегося в них псилоцибина — вещества, сходного по степени выраженности галлюцинаторных эффектов с наркотическим средством ЛСД. Основными представителями таких грибов на территории РФ являются мэджики и строфария зеленая

Сергей Поздняков врач-психиатр

Как отмечает Поздняков, в отличие от мухоморов, другие грибы, такие как ежовик гребенчатый, рейши, кордицепс и чага, не являются наркотиками, но тоже влияют на нервную систему.

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Они действительно содержат полезные биологически активные вещества, полисахариды, антиоксиданты, витамины и минералы, которые способствуют укреплению иммунитета, снижению воспаления, улучшению общего состояния организма. Подтверждено, что активные компоненты в составе гриба ежовика гребенчатого способствуют улучшению памяти и стимулируют рост нейронов в мозге, а рейши, известный как гриб долголетия, обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами и снижает уровень холестерина в крови.

Однако, добавляет эксперт, бесконтрольно использовать эти средства опасно. Превышение разрешенных дозировок препаратов, чем часто злоупотребляют посетители фитнес-центров и спортзалов, может не только не дать ожидаемого эффекта прилива сил и внутреннего спокойствия, а привести к постепенному развитию депрессивных состояний, повышению раздражительности и нарушению сна.

При наличии хронических психических расстройств (в том числе и пограничных, таких как тревожные или депрессивные расстройства) риски получения негативных эффектов от приема этих грибов ощутимо повышаются

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Какие побочные эффекты могут быть от грибов рейши

Грибам рейши специалисты уделяют особое внимание. Врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева говорит, что они известны своими потенциальными лечебными свойствами и действительно могут по-разному взаимодействовать с различными лекарственными препаратами. Она выделяет несколько причин, по которым их не рекомендуется сочетать с фармацевтическими средствами.

  • Рейши могут оказывать влияние на метаболизм лекарств в печени. Они содержат соединения, которые могут ингибировать или активировать ферменты, отвечающие за разложение лекарств, что может повышать или, наоборот, снижать эффективность препаратов. Например, если гриб ингибирует ферменты, то уровень лекарства в крови может увеличиться, вызвав тем самым токсический эффект.
  • Рейши обладают иммуностимулирующими свойствами, что может негативно сказаться на пациентах, принимающих иммунодепрессанты (например, после трансплантации органов или для лечения аутоиммунных заболеваний). Увеличение активности иммунной системы может уменьшить эффективность других препаратов.
  • Грибы рейши способны разжижать кровь. Это может повысить риск кровотечений у людей, которые принимают антикоагулянты, такие как варфарин или аспирин. Сочетание этих веществ может привести к нежелательным эффектам, таким как геморрагия.

Случаи отравления мухоморами

Употребление непроверенных грибов не раз приводило к отравлениям. Например, в Москве 31-летняя женщина попала в больницу после того, как съела грибы, купленные на одном из маркетплейсов. Женщина призналась, что заказала товар, чтобы получить удовольствие. Полиция начала проверку.

В Красноярске местный житель тоже отравился мухоморами: он съел шляпку гриба прямо рядом с пунктом выдачи маркетплейса и через 40 минут обратился за медпомощью. В Роспотребнадзоре сообщили, что он пришел в себя только в токсикологическом отделении БСМП.

Местный суд добился того, что в России начали удалять объявления о продаже мухоморов. Однако на их место сразу же пришли ежовик, кордицепс, рейши и другие. К примеру, лисички, которые якобы помогают вылечиться от алкоголизма. Хотя, как объяснили «Ленте.ру» ученые, применять их с этой целью нельзя: справиться с зависимостью они не помогут, а пациент потеряет время, в течение которого болезнь будет прогрессировать.

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