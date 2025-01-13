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14:44, 13 января 2025Мир

Губернатор Калифорнии заявил о разработке «плана Маршалла» для Лос-Анджелеса

Губернатор Ньюсом заявил о «плане Маршалла» для восстановления Лос-Анджелеса
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Гэвин Ньюсом (в центре)

Гэвин Ньюсом (в центре). Фото: Eric Thayer / Getty Images

Власти Калифорнии собрали специальную команду, которая уже начала разрабатывать свой «план Маршалла» для восстановления последствий природных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом, его слова передает Los Angeles Times.

«У нас уже есть команда, которая занимается разработкой калифорнийской версии "плана Маршалла" и переосмыслением города, который будет являться проектом Лос-Анджелес 2.0. И мы гарантируем, что помощь будет оказана всем, кто пострадал от этой катастрофы», — подчеркнул политик.

Также дополнительно сообщается, что Ньюсом распорядился приостановить действие жестких экологических законов Калифорнии, чтобы помочь жертвам лесных пожаров восстановить свои дома и предприятия.

9 января избранный президент США Дональд Трамп предложил Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров в Калифорнии. По словам политика, лучшие красивые районы США сгорают дотла по вине губернатора.

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