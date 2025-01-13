ХАМАС отпустит израильских заложников в обмен на палестинских заключенных

ХАМАС отпустит 33 заложника Израиля в обмен на 1,3 тыс. палестинских заключенных

Первый этап сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на выпуск порядка 1,3 тысячи палестинских заключенных из израильских тюрем. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее данным, Израиль планирует получить окончательный ответ от ХАМАС в течение ближайших 24 часов, а о заключении сделки может быть объявлено течение нескольких дней.

На втором этапе планируется освободить оставшихся израильских заложников, среди которых мужчины и военные. Также в этот период должно произойти возвращение тел погибших заложников в Израиль.

Согласно информации от 12-го канала израильского телевидения, проект соглашения включает в себя дальнейшие обсуждения по поводу управления палестинскими территориями и их восстановления. Официальные структурные лица Израиля пока не делают комментариев по этой теме.

Ранее портал Axios со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Трамп захотел урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС до инаугурации, которая должна состояться 20 января. По данным издания, специальный представитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль из Катара на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров он заявил, что республиканец хочет заключить сделку о завершении конфликта.