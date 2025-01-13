Актриса Холли Берри передала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Американская актриса Холли Берри нашла способ помочь пострадавшим от пожара в Калифорнии с помощью гардероба. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда «Женщины-кошки» записала видео, в котором рассказала, что решила передать одежду и обувь тем, кто потерял свои дома и имущество в катастрофе. Знаменитость уточнила, что отвезла вещи в бутик +COOP, расположенный на Беверли-Бульваре.

«Если вы живете в районе Южной Калифорнии, я призываю вас сделать то же самое. Это то, что мы можем сделать прямо сейчас — помочь семьям, которые сегодня нуждаются в самом необходимом!» — подписала она ролик, который набрал 97,5 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян пожертвовала нижнее белье из ассортимента своего бренда Skims пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе. Предпринимательница заявила, что передала вещи в благотворительные организации.

