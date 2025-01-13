Ким Кардашьян пожертвовала нижнее белье пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе

Кардашьян пожертвовала нижнее белье Skims пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе

Американская телезвезда Ким Кардашьян пожертвовала нижнее белье из ассортимента своего бренда Skims пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница опубликовала сообщение в сторис, в котором рассказала о передаче вещей в благотворительные организации. «Мы сделали пожертвование в Фонд пожарной охраны Лос-Анджелеса и предоставили критически важные ресурсы спасателям, защищающим наш город. Кроме того, мы сделали крупное пожертвование в виде нижнего белья, одежды и носков в пользу Baby2Baby, чтобы помочь тем, кто пострадал от пожаров», — рассказала знаменитость.

Кроме того, бизнесвумен призвала своих фанатов также помочь тем, кто лишился своих домов и близких в разрушительной катастрофе.

Мощный пожар бушует в Калифорнии с 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, охватив престижный район Пасифик Палисейдс. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение.