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15:10, 13 января 2025Экономика

Илья Лагутенко потерял дом в Калифорнии

«Октагон»: Калифорнийский дом Ильи Лагутенко за $2,8 млн сгорел
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский рок-музыкант Илья Лагутенко потерял дом в Калифорнии во время пожаров, обрушившихся на штат на прошлой неделе. О том, что недвижимость музыканта сгорела, сообщает «Октагон».

Дом Лагутенко располагался в поселке Биг-Рок между Малибу и Лос-Анджелесом. Артист купил его в 2018 году в ипотеку за 2,8 миллиона долларов. Речь идет об одноэтажном коттедже площадью 205 «квадрата» с тремя спальнями и четырьмя ванными.

По данным издания, Биг-Рок попал в зону обязательной эвакуации после начала природных пожаров. Согласно опубликованным картам, 12 января все дома в поселке были отмечены как сгоревшие или поврежденные огнем. Эти данные подтвердили и власти Малибу.

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