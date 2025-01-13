Иностранец напал на гостью российской гостиницы, сотрудников отеля и силовиков

В Химках иностранец напал на гостью гостиницы, сотрудников отеля и силовиков

В Московской области следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца, который напал на гостью гостиницы в Химках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело завели по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Правоохранители выяснили, что мужчина применил физическую силу в отношении гостьи, причинив ей телесные повреждения. Он также проявлял агрессию в отношении персонала отеля и сотрудников Росгвардии, прибывших на место.

Ранее под Петербургом в мини-гостинице «Нева» произошла ссора между постояльцами. Фигурант несколько раз выстрелил в сотрудника МВД, после чего уехал на черном BMW с гражданской женой.