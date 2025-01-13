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04:01, 13 января 2025Ценности

Кендалл Дженнер раздвинула ноги для съемки в рекламе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @adanola

Американская фотомодель и телезвезда Кендалл Дженнер приняла участие в рекламной съемке для спортивного бренда Adanola. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото 29-летняя манекенщица предстала в бордовых шортах длины мини и темно-синей кофте, оформленной молнией и надписью в виде названия бренда. Дженнер позировала перед камерой, сидя на полу и раздвинув ноги в стороны. Ее внешний вид дополняли белые носки и кроссовки.

Визажисты сделали знаменитости нюдовый макияж, а стилисты предложили примерить на голову черную повязку.

В августе прошлого года Кендалл Дженнер раскрыла правду о работе манекенщицей. Тогда телезвезда призналась, что модельная индустрия заставляет ее чувствовать себя одинокой.

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