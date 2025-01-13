Летевший в Екатеринбург самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом городе

Летевший в Екатеринбург самолет сел в Оренбурге из-за больного пассажира

Летевший в Екатеринбург самолет российской авиакомпании резко сменил курс и экстренно сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Минеральных Вод Airbus A320 11 января. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Отмечается, что пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер приземлился в аэропорту Оренбурга.

По данным источника, сигнал срочности не объявлялся. Больному потребовалась реанимация по прибытии. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее самолет другой российской авиакомпании, «Уральские авиалинии», совершил вынужденную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажирки. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Еревана в Екатеринбург. Один из пассажиров рейса рассказал, что воздушному судну пришлось сесть в Оренбурге из-за того, что женщина на борту несколько раз теряла сознание.