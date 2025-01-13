Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:25, 13 января 2025Путешествия

Летевший в Екатеринбург самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом городе

Летевший в Екатеринбург самолет сел в Оренбурге из-за больного пассажира
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Летевший в Екатеринбург самолет российской авиакомпании резко сменил курс и экстренно сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Минеральных Вод Airbus A320 11 января. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Материалы по теме:
«Следствие было завершено в аномально короткие сроки» Открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли о расследовании аварии Superjet в Шереметьево
«Следствие было завершено в аномально короткие сроки»Открытое письмо 350 пилотов и специалистов авиаотрасли о расследовании аварии Superjet в Шереметьево
21 мая 2020
«Каждый день думаю о погибших» В Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии
«Каждый день думаю о погибших»В Шереметьево сгорел Superjet, погиб 41 человек. Пилот впервые рассказывает о трагедии
3 января 2021

Отмечается, что пилоты приняли решение следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер приземлился в аэропорту Оренбурга.

По данным источника, сигнал срочности не объявлялся. Больному потребовалась реанимация по прибытии. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее самолет другой российской авиакомпании, «Уральские авиалинии», совершил вынужденную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажирки. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Еревана в Екатеринбург. Один из пассажиров рейса рассказал, что воздушному судну пришлось сесть в Оренбурге из-за того, что женщина на борту несколько раз теряла сознание.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» готовят массовые увольнения. Центральный аппарат компании сократят в полтора раза

      В России тяжелый украинский дрон заставят служить против своих создателей

      Влияние резкого потепления на российские дачи оценили

      Россиян предупредили об опасных причинах сильной слезоточивости

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Минобороны показало кадры работы российской артиллерии в Песчаном в ДНР

      В России захотели запретить увольнять некоторых граждан

      Из России выгнали задержанного в борделе мигранта-трансгендера

      Возможность Молдавии протянуть без российского газа оценили

      В Госдуме отреагировали на отказ Китая принимать танкеры с российской нефтью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше