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11:06, 13 января 2025Путешествия

Пассажирка российского самолета несколько раз потеряла сознание на рейсе из Армении

Летевший из Еревана самолет вынуждено сел в Оренбурге из-за болезни пассажирки
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку из-за внезапной болезни пассажирки. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, летевшим из столицы Армении Еревана в Екатеринбург. Один из пассажиров рейса рассказал, что воздушному судну пришлось сесть в Оренбурге из-за того, что женщина на борту несколько раз теряла сознание.

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Путешественник добавил, что он и его попутчики заволновались, когда по салону пробежала стюардесса с просьбой срочно занять свои места. В этот момент самолет пролетал над Каспийским морем и Актау. Позже экипаж поинтересовался, нет ли на борту врача.

Вскоре к пассажирам обратился капитан воздушного судна, который сообщил о вынужденной посадке в Оренбурге. После приземления к самолету подъехала скорая помощь.

В ноябре пассажир летевшего из Южно-Сахалинска самолета резко побледнел и потерял сознание на борту. Мужчину попытались привести в чувство, но безуспешно.

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