Литва передаст Украине несколько тысяч беспилотников

Литва передаст 4,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене в соцсети X
«Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправит в Украину 4,5 тысячи беспилотников стоимостью пять миллионов евро», — рассказала глава литовского Минобороны.
Шакалиене сообщила о передаче ВСУ нескольких тысяч БПЛА, а также о новой ускоренной процедуре передачи государственных активов третьим странам. По словам министра, решение позволит упростить доставку военной помощи на Украину.
Ранее уходящий в отставку министр обороны США Ллойд Остин призвал новое американское руководство увеличить расходы на оборону в 2026 году. В рекомендованную сумму Остин не включил помощь Украине и Израилю.