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13:19, 13 января 2025Бывший СССР

Литва передаст Украине несколько тысяч беспилотников

Минобороны Литвы передаст Украине 4,5 тысячи беспилотников
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Литва передаст 4,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене в соцсети X

«Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправит в Украину 4,5 тысячи беспилотников стоимостью пять миллионов евро», — рассказала глава литовского Минобороны.

Шакалиене сообщила о передаче ВСУ нескольких тысяч БПЛА, а также о новой ускоренной процедуре передачи государственных активов третьим странам. По словам министра, решение позволит упростить доставку военной помощи на Украину.

Ранее уходящий в отставку министр обороны США Ллойд Остин призвал новое американское руководство увеличить расходы на оборону в 2026 году. В рекомендованную сумму Остин не включил помощь Украине и Израилю.

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