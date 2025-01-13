Литва передаст Украине несколько тысяч беспилотников

Минобороны Литвы передаст Украине 4,5 тысячи беспилотников

Литва передаст 4,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене в соцсети X

«Я с гордостью сообщаю, что на этой неделе Литва отправит в Украину 4,5 тысячи беспилотников стоимостью пять миллионов евро», — рассказала глава литовского Минобороны.

Шакалиене сообщила о передаче ВСУ нескольких тысяч БПЛА, а также о новой ускоренной процедуре передачи государственных активов третьим странам. По словам министра, решение позволит упростить доставку военной помощи на Украину.

Ранее уходящий в отставку министр обороны США Ллойд Остин призвал новое американское руководство увеличить расходы на оборону в 2026 году. В рекомендованную сумму Остин не включил помощь Украине и Израилю.