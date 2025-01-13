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09:44, 13 января 2025Мир

Уходящий в отставку шеф Пентагона призвал увеличить расходы на оборону

Шеф Пентагона Остин призвал новое руководство США увеличить расходы на оборону
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Уходящий в отставку министр обороны США Ллойд Остин призвал новое американское руководство увеличить расходы на оборону в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо шефа Пентагона.

«Уходящий министр обороны Ллойд Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону примерно на 50 миллиардов долларов больше, чем планировалось в 2026 финансовом году», — утверждается в публикации.

В своем письме, направленном в Административно-бюджетное управление, глава Пентагона предлагает установить в 2026 году оборонный бюджет в размере 926,5 миллиарда долларов, в то время как прогнозировался бюджет в размере 876,8 миллиарда. Таким образом, бюджет министерства в ближайшие годы может превысить 1 триллион долларов.

По данным агентства, в рекомендованную сумму Остин не включил помощь Украине и Израилю и предназначил ее исключительно для Пентагона. Он подчеркнул, что иностранная военная помощь должна по-прежнему финансироваться за счет выделения дополнительных средств.

Ранее глава министр обороны США заявил, что украинский конфликт позволил странам Запада выявить недостатки своих военно-промышленных комплексов, но не устранить их полностью.

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