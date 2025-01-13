Марафонец принял смертельное заболевание за простуду

У британского марафонца Энсона Маккея нашли несколько видов рака, вызванных ВПЧ

Британский ученый-географ, марафонец Энсон Маккей принял смертельное заболевание за простуду. Историю 57-летнего мужчины опубликовало издание Daily Mail.

Маккей, проживающий в восточном Лондоне, впервые обратился к терапевту в январе 2020 года из-за чересчур опухших желез на шее. Он списывал свое состояние на последствия простуды, однако анализы показали, что у него рак лимфатических узлов. Однако в ходе дальнейших исследований врачи нашли у него и другие виды онкологических заболеваний: плоскоклеточный рак правой миндалины — тип рака горла, вызванный вирусом папилломы человека (ВПЧ), и тоже связанный с ВПЧ рак обоих легких четвертой стадии.

После двух лет успешного лечения иммунотерапией опухоли исчезли, сейчас на снимках признаков заболевания нет, но самочувствие Маккея остается не очень хорошим. Несмотря на это мужчина не теряет чувства юмора. «Часто слюна такая густая, что я даже не могу ее выплюнуть. Рот и язык постоянно пересыхают, есть и говорить трудно, но по крайней мере я избавлен от звонков через Zoom», — признался он. Иногда мужчина может есть только жидкую пищу, жалуется на сильные приступы усталости, потерю веса, болезненность в шее. Других он призывает вакцинироваться от ВПЧ, чтобы избежать подобных проблем со здоровьем.

Ранее 51-летний житель Великобритании по имени Ли Роулинсон, у которого несколько месяцев назад обнаружили терминальную стадию рака поджелудочной железы, предупредил о неочевидном симптоме смертельно опасной болезни. Им британец назвал тупую боль внизу живота.