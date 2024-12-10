Поздно узнавший о смертельной болезни мужчина рассказал о неочевидном симптоме

The Sun: житель Великобритании назвал симптомом рака тупую боль внизу живота

51-летний житель Великобритании по имени Ли Роулинсон, у которого несколько месяцев назад обнаружили терминальную стадию рака поджелудочной железы, предупредил о неочевидном симптоме смертельно опасной болезни. Его историю опубликовало издание The Sun.

Роулинсон признался, что поздно узнал о болезни, потому что поначалу не обратил внимания на единственный симптом. Им британец назвал тупую боль внизу живота. Мужчина рассказал, что впервые дискомфорт появился в январе 2024 года и сначала почти не беспокоил. Тем не менее Роулинсон сдал анализы, которые не выявили ничего подозрительного.

По словам Роулинсона, после этого он ничего не предпринимал и игнорировал боль. Однако к сентябрю она стала невыносимой. «Представьте себе шест для строительных лесов, который медленно проталкивают сквозь тело, прямо в спину. Это было примерно то же самое», — вспоминает он.

Мужчина вновь обратился в больницу и к концу октября узнал, что у него рак поджелудочной железы. По его словам, к этому времени опухоль уже успела дать метастазы в печень, что исключило единственный возможный вариант лечения — операцию. «Врачи сказали, что мне осталось жить всего несколько месяцев, и с того дня я хочу повысить осведомленность об этой ужасной болезни», — говорит Роулинсон.

Мужчина призвал всех, кто испытывает необъяснимые хронические боли или другие странные симптомы пройти обследование, а остальным он посоветовал быть добрее к другим. «Будьте чуткими, потому что вы не знаете, что происходит в жизни людей», — заключил он.

Ранее 38-летняя жительница Великобритании Клэр Брукс рассказала, что через несколько лет после посещения солярия узнала, что больна раком кожи. По ее словам, в молодости она часто посещала солярий и пользовалась вместо солнцезащитного крема гелем для волос.