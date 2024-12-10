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09:33, 10 декабря 2024Забота о себе

У использовавшей гель для волос вместо крема от загара женщины диагностировали рак

Yorkshire Live: у любительницы соляриев дважды диагностировали рак кожи
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ilia Neznaev / Shutterstock / Fotodom

38-летняя жительница Великобритании по имени Клэр Брукс рассказала, что в молодости несколько раз в неделю посещала солярий, используя при этом гель для волос вместо крема от загара, чем спровоцировала у себя рак кожи. Ее историю опубликовало издание Yorkshire Live.

Женщина призналась, что с 20 лет ходила в солярий в среднем четыре раза в неделю, чтобы получить загар, как у знаменитостей, и при этом не соблюдала меры предосторожности. Вместо защитного крема она использовала дешевые масла и даже гель для волос, поскольку была уверена, что ее здоровью ничего не угрожает.

Однако в апреле 2022 года, через несколько лет после последнего посещения солярия, женщина заметила на ноге странную родинку, показавшуюся ей уродливой. Она пожаловалась врачам, что родинка растет, но те не предприняли никаких мер. Только когда новообразование увеличилось до размера монеты, Брукс диагностировали меланому. «Я была в полном шоке. Рак — это то, что случается с другими людьми. Мне было 37 лет, и я думала, что это невозможно», — призналась любительница соляриев.

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После операции по удалению опухоли пациентке сообщили, что она здорова. Однако всего два года спустя она нащупала в животе уплотнение, оказавшееся рецидивом рака. В этот раз меланома успела прогрессировать до четвертой стадии. Брукс перенесла повторную операцию, теперь ей предстоит пройти иммунотерапию.

Ранее Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина назвала главные признаки рака на ранней стадии. По ее словам, симптомы заболевания зависят от типа опухоли и ее расположения.

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