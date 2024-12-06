Врач назвала главные признаки рака на ранней стадии

Терапевт Оксана Драпкина назвала похудение и постоянную усталость признаком рака

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина рассказала, что симптомы рака зависят от типа опухоли и ее расположения. Однако в беседе с изданием «Доктор Питер» врач назвала главные симптомы рака, характерные для его ранней стадии.

По словам Драпкиной, об онкологическом заболевании может свидетельствовать необъяснимое похудение. Она посоветовала обращаться к врачу в случае, если человек потерял минимум пять процентов веса, при этом он не менял пищевых привычек и не начинал заниматься спортом.

Кроме того, симптомом рака может быть постоянная усталость, справиться с которой не помогает отдых, мучительный кашель, при котором нет других симптомов ОРВИ, нарушения глотания и хроническая боль, причиной которой не являются синяки, ушибы или травмы.

Другими возможными признаками онкологического заболевания Драпкина назвала увеличение лимфоузлов, изменение внешнего вида родинок или появление новых образований на коже, а также проблемы с ЖКТ и мочеиспусканием: изжога, запоры, диарея, частые позывы к мочеиспусканию, болезненность этого процесса, изменение цвета мочи, вагинальные кровотечения вне цикла у женщин, кровь в стуле или моче.

Драпкина уточнила, что появление одного или нескольких симптомов не всегда говорит о раке, однако служит веским поводом обратиться к врачу.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.