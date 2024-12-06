Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:31, 6 декабря 2024Забота о себе

Врач назвала главные признаки рака на ранней стадии

Терапевт Оксана Драпкина назвала похудение и постоянную усталость признаком рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина рассказала, что симптомы рака зависят от типа опухоли и ее расположения. Однако в беседе с изданием «Доктор Питер» врач назвала главные симптомы рака, характерные для его ранней стадии.

По словам Драпкиной, об онкологическом заболевании может свидетельствовать необъяснимое похудение. Она посоветовала обращаться к врачу в случае, если человек потерял минимум пять процентов веса, при этом он не менял пищевых привычек и не начинал заниматься спортом.

Кроме того, симптомом рака может быть постоянная усталость, справиться с которой не помогает отдых, мучительный кашель, при котором нет других симптомов ОРВИ, нарушения глотания и хроническая боль, причиной которой не являются синяки, ушибы или травмы.

Материалы по теме:
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016

Другими возможными признаками онкологического заболевания Драпкина назвала увеличение лимфоузлов, изменение внешнего вида родинок или появление новых образований на коже, а также проблемы с ЖКТ и мочеиспусканием: изжога, запоры, диарея, частые позывы к мочеиспусканию, болезненность этого процесса, изменение цвета мочи, вагинальные кровотечения вне цикла у женщин, кровь в стуле или моче.

Драпкина уточнила, что появление одного или нескольких симптомов не всегда говорит о раке, однако служит веским поводом обратиться к врачу.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин одобрил размещение «Орешника» в Белоруссии. Лукашенко сможет определять цели на «территории вероятного противника»

      Снег засыпал почти всю Россию

      Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа

      В МИД России раскрыли смысл применения «Орешника»

      Поверенный в делах Латвии был вызван в МИД России

      Рябков заявил о поиске Россией уязвимых мест в обороне Запада

      Кира Найтли пожаловалась на отнятую молодость

      Хинштейн назвал дату начала работы в Курской области

      Россиянам назвали способ определить надвигающееся слабоумие

      Россиянам раскрыли четыре правила перед подачей рыбы на стол

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше