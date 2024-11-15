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19:37, 15 ноября 2024Забота о себе

Онколог указал на связь между лишним весом и одним видом рака

Онколог Серяков: цитокины в жировой ткани вдвое увеличивают риск рака кишечника
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Избыточный вес увеличивает риск развития рака кишечника вдвое, особенно у мужчин среднего и пожилого возраста, рассказал онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков. На связь между ожирением и этим видом онкологических заболеваний он указал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются вещества цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие среду для роста опухолей. Кроме того, риск развития рака повышают нарушения обмена веществ, связанные с ожирением, к примеру, сахарный диабет, при котором значительно повышается уровень глюкозы в крови, продолжил Серяков. Ее переизбыток не только способствует набору лишнего веса, но и может привести к мутациям в жизненно важных органах, в том числе и в кишечнике, отметил онколог.

Помимо этого, обратил внимание Серяков, жировая ткань здорового человека вырабатывает ряд гормонов (адипокины и гуанилин), защищающих организм от многих заболеваний и важных для обновления здоровых клеток слизистой оболочки кишечника. «Ожирение провоцирует острый дефицит гормонов-защитников и создает условия для повреждения слизистой кишечника и роста раковой опухоли. Вот почему я рекомендую полным людям как можно скорее переходить на сбалансированную диету, отказаться от вредных привычек и повысить физическую активность, чтобы вес начал понемногу уходить», — объяснил онколог.

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Врач также напомнил о важности своевременной диагностики онкологических заболеваний. Колоректальный рак, подчеркнул он, хорошо лечится на ранней стадии, а обнаружить его помогает колоноскопия. Серяков посоветовал делать это исследование в профилактических целях с 40 лет с интервалом в три-четыре года, а при наличии случаев такого рака в семье начинать раньше.

Ранее онколог Денис Романов рассказал, что при раке желудка часто возникают тошнота, рвота, изжога, диарея, запор, метеоризм, боли в животе. Однако у этого заболевания есть и менее очевидные симптомы, отметил доктор.

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