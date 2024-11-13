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10:37, 13 ноября 2024Забота о себе

Россиянам назвали неявные признаки рака желудка

Онколог Денис Романов рассказал, что при раке желудка может развиваться анемия
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Онколог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной деятельности клиники «Евроонко» Денис Романов рассказал, что при раке желудка часто возникают тошнота, рвота, изжога, диарея, запор, метеоризм, боли в животе. Однако у этого заболевания есть и менее очевидные симптомы. Их доктор назвал «Ленте.ру».

По словам Романова, при раке желудка могут появиться жалобы на увеличение живота в объеме и даже одышку. Из-за кровотечения из опухоли может развиться анемия, которая сопровождается бледностью кожи, слабостью, повышенной утомляемостью и сонливостью. Врач добавил, что о кровотечении также может сигнализировать изменение цвета стула до практически черного.

Кроме того, при раке желудка иногда увеличиваются в размерах надключичные лимфатические узлы.

Были у меня в практике и совсем нетипичные случаи, например, мужчина с тотальным поражением костей скелета, у которого ни ПЭТ-КТ, ни другие методы обследования не смогли обнаружить причину развития рака. Однако моя коллега-рентгенолог обратила внимание на немного утолщенные стенки выходного отдела желудка. При этом очевидного поражения слизистой не было. Биопсия подтвердила рак желудка

Денис Романовонколог

Доктор призвал раз в несколько лет проходить скрининговое эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Этот метод, который сейчас проводят с максимальным комфортом под медикаментозной седацией, позволяет обнаружить рак на ранней стадии до появления симптомов, объяснил онколог.

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Ранее Романов перечислил неявные симптомы рака легкого. Среди прочих он назвал осиплость голоса.

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