Россиянам назвали неявные признаки рака желудка

Онколог Денис Романов рассказал, что при раке желудка может развиваться анемия

Онколог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной деятельности клиники «Евроонко» Денис Романов рассказал, что при раке желудка часто возникают тошнота, рвота, изжога, диарея, запор, метеоризм, боли в животе. Однако у этого заболевания есть и менее очевидные симптомы. Их доктор назвал «Ленте.ру».

По словам Романова, при раке желудка могут появиться жалобы на увеличение живота в объеме и даже одышку. Из-за кровотечения из опухоли может развиться анемия, которая сопровождается бледностью кожи, слабостью, повышенной утомляемостью и сонливостью. Врач добавил, что о кровотечении также может сигнализировать изменение цвета стула до практически черного.

Кроме того, при раке желудка иногда увеличиваются в размерах надключичные лимфатические узлы.

Были у меня в практике и совсем нетипичные случаи, например, мужчина с тотальным поражением костей скелета, у которого ни ПЭТ-КТ, ни другие методы обследования не смогли обнаружить причину развития рака. Однако моя коллега-рентгенолог обратила внимание на немного утолщенные стенки выходного отдела желудка. При этом очевидного поражения слизистой не было. Биопсия подтвердила рак желудка Денис Романов онколог

Доктор призвал раз в несколько лет проходить скрининговое эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Этот метод, который сейчас проводят с максимальным комфортом под медикаментозной седацией, позволяет обнаружить рак на ранней стадии до появления симптомов, объяснил онколог.

Ранее Романов перечислил неявные симптомы рака легкого. Среди прочих он назвал осиплость голоса.