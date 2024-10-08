Врач указал на неявные симптомы рака легкого

Радиотерапевт Романов: на рак легкого может указывать осиплость голоса

Рак легкого, как и многие другие онкологические заболевания, на начальных этапах развивается незаметно, однако на него могут указывать некоторые неявные симптомы, заявил кандидат медицинских наук, радиотерапевт Денис Романов. Их врач перечислил изданию aif.ru.

Романов призвал насторожиться при появлении осиплости или полного исчезновения голоса. Этот симптом может возникать, потому что увеличенные лимфоузлы или опухоль сдавливают нервные окончания. Свидетельствовать о раке легких, по словам врача, могут и боли в грудном отделе позвоночника, лопатках, плечах.

«Нам свойственно с ходу объяснять причины таких болей "остеохондрозом" или "сердцем", но при определенной локализации опухоли в легком и/или ее распространении на окружающие структуры боль может стать первым признаком наличия злокачественной опухоли», — указал он.

Другими неочевидными признаками рака Романов назвал снижение веса при отсутствии изменений в питании или физической активности, длительное повышение температуры тела. Симптомом опасного недуга может быть и дисфагия — нарушение процесса глотания, возникающее, когда опухоль сдавливает пищевод и прорастает в него, добавил врач.

При этом он отметил, что при появлении метастазов рак легких может проявить себя развитием судорожных приступов, нарушением памяти, инсультом и нарушением функционирования конечностей.

Ранее терапевт, анестезиолог Марк Портер рассказал, что длительная осиплость может быть симптомом рака гортани. Кроме этого признака, о наличии злокачественного образования могут говорить непроходящий дискомфорт в горле, необъяснимая боль в ухе, необоснованный кашель и проблемы с глотанием, сказал врач.