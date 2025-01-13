Молодой москвич устроил диверсию в Орловской области и получил срок

Суд дал 12 лет колонии москвичу за поджог релейного шкафа в Орловской области

Вступил в силу приговор суда в отношении молодого жителя Москвы, который устроил диверсию на железной дороге в Орловской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Как установил суд, все произошло в апреле 2024 года. Неизвестный поджег релейный шкаф на объекте железнодорожного транспорта в Мценском районе. Вскоре личность злоумышленника была установлена — им оказался москвич 2004 года рождения, который устроил диверсию в интересах украинских структур за денежное вознаграждение.

Молодого человека признали виновным в диверсии и приговорили к 12 годам и 10 дням лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее Новосибирский областной суд вынес приговор в отношении четырех местных жителей, виновных в совершении диверсий на железной дороге и авиационном заводе. Им назначены различные сроки лишения свободы — от 5 лет до 7,5 года.